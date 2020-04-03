Флешмоб #неEдемвСочи в своих соцсетях запустили знаменитости по всей России

СОЧИ, 3 апреля. /ТАСС/. Российские знаменитости в соцсетях запустили акцию "не едем в Сочи", призывающую жителей страны соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от поездки на курорт в связи с распространением коронавируса. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сочи.

С 31 марта на Кубани ввели карантин, предполагающий полный запрет на передвижение по населенным пунктам, за исключением походов в магазин и аптеку, а также на въезд в города и станицы транзитного транспорта. Передвижение жителей на личном автотранспорте возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений.

"Российские звезды и политики запустили флешмоб #неEдемвСочи. Так знаменитости поддержали жителей курорта во время объявленного по всей стране режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса (СOVID-19). В своих видео-обращениях они используют хештеги #БоремсясСOVID19, #неEдемвСочи, #СидимДома, высказывают сочинцам, находящимся на карантине, слова поддержки и призывают население оставаться дома. Туристов звезды просят временно не приезжать на курорт", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что подобная акция проводится впервые. В поддержку курортного города уже выступили в своих видеообращениях музыкант и телеведущий Родион Газманов, солистка группы "Город 312" Ая, певец, композитор, победитель конкурса "Народный артист" Руслан Алехно, заслуженная артистка РФ, актриса Анна Ардова, оперный и эстрадный певец Методие Бужор, заслуженная артистка РФ, актриса Анна Якунина и певица Наталья Гулькина. Записал обращение и актер театра и кино Максим Аверин.