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Флешмоб #неEдемвСочи в своих соцсетях запустили знаменитости по всей России

С 31 марта в регионе ввели карантин, включающий запрет на передвижение по населенным пунктам

СОЧИ, 3 апреля. /ТАСС/. Российские знаменитости в соцсетях запустили акцию "не едем в Сочи", призывающую жителей страны соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от поездки на курорт в связи с распространением коронавируса. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сочи.

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С 31 марта на Кубани ввели карантин, предполагающий полный запрет на передвижение по населенным пунктам, за исключением походов в магазин и аптеку, а также на въезд в города и станицы транзитного транспорта. Передвижение жителей на личном автотранспорте возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений.

"Российские звезды и политики запустили флешмоб #неEдемвСочи. Так знаменитости поддержали жителей курорта во время объявленного по всей стране режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса (СOVID-19). В своих видео-обращениях они используют хештеги #БоремсясСOVID19, #неEдемвСочи, #СидимДома, высказывают сочинцам, находящимся на карантине, слова поддержки и призывают население оставаться дома. Туристов звезды просят временно не приезжать на курорт", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что подобная акция проводится впервые. В поддержку курортного города уже выступили в своих видеообращениях музыкант и телеведущий Родион Газманов, солистка группы "Город 312" Ая, певец, композитор, победитель конкурса "Народный артист" Руслан Алехно, заслуженная артистка РФ, актриса Анна Ардова, оперный и эстрадный певец Методие Бужор, заслуженная артистка РФ, актриса Анна Якунина и певица Наталья Гулькина. Записал обращение и актер театра и кино Максим Аверин.

"Дорогие сочинцы и гости нашей южной столицы! Сейчас в наших руках - сберечь себя и свое здоровье, здоровье своих близких. По возможности старайтесь не выходить из дома. Совсем скоро наступит лето, и я мечтаю снова оказаться в любимом и прекрасном городе, где будет очень много замечательных людей", - сказал он.

Участники акции договорились, что после снятия ограничительных мер, знаменитости запишут видео-обращения с новым хештегом #ЕдемвСочи.

О самоизоляции на Кубани

Президент России Владимир Путин 25 марта в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения коронавируса подписал указ, по которому дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлены нерабочими. Эксперты туристической отрасли высказывались, что жители России могут воспользоваться этим, чтобы отдохнуть и направиться в этот период на курорты. В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.

В Министерстве туризма и олимпийского наследия Краснодарского края пояснили, что уже размещенные отдыхающие смогут остаться в гостиницах, но должны соблюдать самоизоляцию. В настоящее время на территории курорта находятся более 12 тысяч туристов, при этом основная часть гостей курорта, как пояснили ТАСС в пресс-службе, покинули его пределы в начале недели.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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