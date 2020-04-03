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Российская вакцина от гриппа пройдет оценку в ВОЗ для поставок в Латинскую Америку

Пока ее на регулярной основе поставляют в Никарагуа и на Кубу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Географию поставок российской вакцины от гриппа, которая производится на совместном российско-никарагуанском предприятии Mechnikov и поставляется в Никарагуа и на Кубу, планируют расширить на другие страны Латинской Америки, сообщил в пятницу ТАСС директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС) Виктор Трухин.

"На регулярной основе гриппозная вакцина, производимая Институтом Mechnikov, поставляется на Кубу и в Никарагуа. Для расширения географии поставок в страны Латинской Америки предприятие готовится к процедуре преквалификации ВОЗ (услуга, оказываемая ВОЗ для оценки качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов - прим. ТАСС). Статус преквалифицированной вакцины позволит Институту Mechnikov участвовать в поставках Возобновляемого фонда Панамериканской организации здравоохранения, через который осуществляют закупку вакцин все страны региона", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил Трухин, почти каждая страна Латинской Америки имеет в своем календаре прививок вакцинацию против гриппа. Обычно это группы риска и медицинские работники. Он также отметил, что российско-никарагуанское предприятие планирует расширить продуктовую линейку, так как производство вакцины от гриппа имеет сезонный характер.

"К перспективным продуктам в первую очередь мы относим вакцину для профилактики гепатита А, вакцину против ротавирусной инфекции и пневмококковой инфекции, инсулин человеческий генно-инженерный, а также препарат для диагностики туберкулеза. Трансферы технологий производства указанных вакцин и препаратов будут осуществляться в сотрудничестве как с российскими, так и зарубежными компаниями. С учетом значительной сложности самих процессов время на трансфер конкретного препарата может составить от трех лет и более", - рассказал Трухин.

В сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро договорились о поставке в Венесуэлу 1,5 млн доз вакцины от гриппа в ближайшее время, а на постоянной основе - до 5 млн доз вакцины в год.

Институт Mechnikov - биотехнологический научный и производственный комплекс в Никарагуа. Его производственная мощность - до 30 млн доз вакцины для профилактики гриппа. Завод был открыт в Манагуа в 2017 году, разрешение на производство противовирусных вакцин получил 27 марта 2019 года. Предприятие является единственным биотехнологическим предприятием в Центральной Америке, построенным в соответствии с требованиями ВОЗ и стандартами GMP. СПбНИИВС является акционером проекта Mechnikov.

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КубаНикарагуаРоссия
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