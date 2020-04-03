Первую заразившуюся коронавирусом в Волгоградской области выписали из больницы

ВОЛГОГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Первый случай выздоровления от коронавируса подтвержден в Волгоградской области, в инфекционных больницах остаются семь заболевших, сообщил ТАСС в пятницу представитель администрации региона.

"Сегодня выписана первая заболевшая, которая находилась в больнице с 19 марта. Она здорова, в удовлетворительном состоянии", - сказал представитель обладминистрации.

В комитете здравоохранения региона ранее сообщали, что это был первый случай заражения коронавирусом: жительница Волгограда инфецировалась в ОАЭ. Сейчас в Волгоградской области семь заболевших, все они находятся в инфекционных больницах. Также, по данным регионального оперативного штаба на 3 апреля, в больницы доставили 72 человека с подозрением на коронавирус.