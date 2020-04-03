{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Первую заразившуюся коронавирусом в Волгоградской области выписали из больницы

Женщина инфецировалась во время поездки в ОАЭ

ВОЛГОГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Первый случай выздоровления от коронавируса подтвержден в Волгоградской области, в инфекционных больницах остаются семь заболевших, сообщил ТАСС в пятницу представитель администрации региона.

"Сегодня выписана первая заболевшая, которая находилась в больнице с 19 марта. Она здорова, в удовлетворительном состоянии", - сказал представитель обладминистрации.

В комитете здравоохранения региона ранее сообщали, что это был первый случай заражения коронавирусом: жительница Волгограда инфецировалась в ОАЭ. Сейчас в Волгоградской области семь заболевших, все они находятся в инфекционных больницах. Также, по данным регионального оперативного штаба на 3 апреля, в больницы доставили 72 человека с подозрением на коронавирус.

Теги
ОАЭРоссияВолгоградская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом
При этом замминистра Дмитрий Глушко сообщил, что у ведомства есть задача максимально в установленные сроки завершить учебный год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС