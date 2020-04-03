Трансляцию нового обращения Путина смотрели 4,4 млн жителей Москвы и Подмосковья

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Новое телеобращение президента РФ Владимира Путина к россиянам смотрели более 4,4 млн москвичей и жителей Подмосковья. Об этом свидетельствуют предварительные данные компании Mediascope, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Аудитория, или среднее количество человек, смотревших телепрограмму, составила 4,447 млн человек. В том числе по Первому каналу трансляцию смотрели 1,3 млн человек, по НТВ - 758 тыс., "России-24" - 609,3 тыс. Обращение президента 25 марта посмотрели 2,2 млн жителей Москвы и Подмосковья.

В компании отметили, что речь идет о генеральной совокупности "Большая Москва". В нее входит постоянное городское население Москвы (включая Новомосковский и Троицкий АО) и всех городов с численностью 100 тыс. и более человек, расположенных в пределах бетонного кольца: Балашиха, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Химки, Щелково, Электросталь.

Владимир Путин 2 апреля выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля 2020 года, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. Органы власти, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу. Он подчеркнул, что сохранение рабочих мест и доходов граждан даже в условиях пандемии - безусловный приоритет властей. Ранее указом Путина нерабочая неделя с сохранением зарплат была объявлена с 30 марта по 5 апреля.