Жителя Петербурга арестовали после наезда на инспектора ГИБДД во время погони

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Суд отправил в СИЗО до 30 мая жителя Санкт-Петербурга Сергея Смирнова, который пьяным за рулем машины многократно нарушил правила дорожного движения, сбил сотрудника полиции и врезался в патрульную машину. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, в отношении Смирнова возбудили уголовное дело.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Смирнова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

Ранее в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что поздно вечером во вторник сотрудники ДПС заметили на проспекте Королева автомобиль Ford, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. Водителя попросили остановится, однако он попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД организовали преследование и заблокировали автомобиль, однако водитель протаранил патрульную машину, сбил инспектора и вновь уехал. После этого машину заблокировали еще раз, водителя задержали и составили на него семь административных протоколов.

Как уточнили в пресс-службе судов города, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. Смирнов на заседании суда сообщил, что ничего не помнит, так как был пьян, однако "все признает и раскаивается". В момент задержания Смирнов отказался от освидетельствования на состояние опьянения.