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Пандемия коронавируса нового типа
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В Саратовской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией

По данным регионального Минздрава, смерть наступила от сопутствующих заболеваний

САРАТОВ, 3 апреля. /ТАСС/. Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Саратовской области от сопутствующих заболеваний, сообщили в пятницу ТАСС в региональном Минздраве.

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"Больной скончался от сопутствующих тяжелых и длительных заболеваний, при этом коронавирус у него был подтвержден", - сообщили пресс-службе ведомства.

В Саратовской области за последние сутки подтверждены четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по предотвращению распространения коронавируса.

"Все заболевшие прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией: Турции, Польши, Греции. Трое заболевших — жители Саратова, один - Энгельса. Все больные соблюдали режим самоизоляции. Один из них помещен в стационар, его состояние удовлетворительное. Остальные взяты под наблюдение и находятся дома с минимальной симптоматикой", - отметили в оперативном штабе.

Таким образом, на 3 апреля в регионе зафиксировано 19 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
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