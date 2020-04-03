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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков рассказал, когда отменят режим вынужденных выходных

Решение будет принято, когда спадет угроза коронавируса, сказал представитель Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Режим вынужденных выходных в РФ будет отменен, когда угроза распространения коронавируса будет сведена к минимуму. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, сильного превышения эпидемиологического порога будет оставаться актуальной, продолжится режим, о котором вчера говорил президент. Как только эта угроза исчезнет или будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима", - сказал Песков.

По его словам, власти регионов смогут сами регулировать режим вынужденных выходных в зависимости от актуальности применения там ограничительных мер. "Важно отметить дополнительные полномочия, которые получили руководители регионов, которым на местах виднее, что делать. И руководители регионов смогут регулировать режим в своих субъектах в зависимости от того, насколько актуально там применение более жестких или более мягких мер", - сказал Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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