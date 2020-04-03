Telegraph: британских автовладельцев могут лишить страховки при поездках без необходимости

ТАСС, 3 апреля. Британские страховые компании могут аннулировать страховку автомобиля в случае дорожно-транспортного происшествия, если водитель сел за руль без острой необходимости. Об этом в пятницу сообщила газета The Daily Telegraph .

Несмотря на действующие в связи с карантином ограничения на поездки, последние данные свидетельствуют о том, что число автомобилей на улицах городов Великобритании растет, поскольку владельцы машин попросту устают сидеть дома, отмечает издание.

Британский адвокат Ник Фримен пояснил, что совершение поездок на личном автотранспорте в условиях пандемии нового коронавируса и действия ограничительных мер может быть вызвано только крайней необходимостью. "Под такими поездками в значительной степени подразумевается покупка предметов первой необходимости, медикаментов, транспортировка нуждающихся в уходе людей и путь на работу и обратно, если вы не можете работать из дома. Все остальное на самом деле неприемлемо, поэтому, если вы попали в аварию и не можете доказать, что ваша поездка была необходимой, ваша страховка может быть аннулирована", - сказал он.

Автомобилистов также предупредили о том, что связанная с карантином шестимесячная отсрочка в получении нового свидетельства о прохождении техосмотра не освобождает их от ответственности в случае ДТП. "Отсрочка техосмотров - это не оговорка, разрешающая ездить на шинах со стертым протектором, неисправными тормозами и требующей ремонта подвеской. Вы не можете прикрыться тем фактом, что вы не смогли пройти техосмотр. Ответственность водителя заключается в том, чтобы убедиться, что машина пригодна для дорожного движения. В противном случае вам может грозить что угодно - от штрафных баллов и штрафа до тюрьмы", - подчеркнул Фримен, добавив, что британские водители должны также уведомить страховые компании, если их транспортные средств из-за карантина не проходили техосмотр.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В Соединенном Королевстве подтверждено более 33,7 тыс. случаев заражения, 2 921 человека умерли.