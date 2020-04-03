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Дело Халила Арсланова
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Источник: генерал-полковник Арсланов отстранен от должности замглавы Генштаба ВС

По словам собеседника агентства, такое решение связано с тем, что Халил Арсланов был помещен под арест в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве
Халил Арсланов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Халил Арсланов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Генерал-полковник Халил Арсланов отстранен от должности заместителя главы Генштаба ВС РФ в связи с тем, что помещен под арест как обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"После того, как суд решил поместить его под стражу, Арсланов был отстранен от должности замглавы Генштаба", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, генерал причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на 191,5 млн и 6,5 млрд рублей. Арсланова также считают причастным к уголовному делу АО "Воентелеком", возбужденному в 2013 году. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции и получения за оказание услуг двойной платы. Сумма ущерба по этому делу составляет 460 млн рублей.

В пятницу 235-й гарнизонный военный суд продлил на четыре месяца, до 7 августа, срок содержания Арсланова под стражей.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Арсланову на четыре месяца", - сообщили агентству. Ранее он был заключен под стражу до 7 апреля.

Сторона защиты просила о переводе генерала под домашний арест, мотивируя это проблемами со здоровьем и необходимостью покинуть СИЗО в момент эпидемии коронавирусной инфекции. В свою очередь следователь заявил, что, находясь на свободе, Арсланов может повлиять на участников процесса или иным образом воспрепятствовать следствию. С его доводами согласился и прокурор Главной военной прокуратуры.

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РоссияДело Халила Арсланова
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