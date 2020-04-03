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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Сирии увеличили продолжительность комендантского часа на выходные дни

Он будет действовать с 12:00 до 06:00

ТАСС, 3 апреля. Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусу при правительстве Сирии принял решение увеличить продолжительность комендантского часа в пятницу и субботу, которые считаются выходными днями в стране. Как сообщило агентство SANA, комендантский час будет действовать с 12:00 (совпадает с московским временем) до 06:00.

В переданном агентством заявлении МВД республики указывается, что следить за соблюдением ограничений на перемещение граждан будут силы безопасности, полиция и армейские патрули.

В четверг сирийские власти изолировали предместье Сейида-Зейнаб на окраине Дамаска, где находится исламская святыня - мечеть внучки пророка Мухаммеда. Министр внутренних дел республики Мухаммед Рахмон сообщил телеканалу Surya, что эта мера носит превентивный характер, учитывая, что Сейида-Зейнаб является местом массового религиозного паломничества. Он призвал верующих отнестись с пониманием к действиям властей. Министерство по делам вакуфов Сирии в свою очередь объявило о продлении до 16 апреля запрета на пятничные проповеди и общие молитвы в мусульманских мечетях.

В рамках мер, направленных на сдерживание пандемии, в Дамаске и других городах Сирии в марте был введен комендантский час с 18:00 до 06:00, прекращено транспортное сообщение с провинциями, отменены занятия в школах, техникумах и вузах. До особого распоряжения остановлена работа большинства госучреждений, закрыты рынки и коммерческие структуры, фирмы по обслуживанию населения, социальные и культурные ассоциации.

По данным Минздрава республики, общее число инфицированных в стране составляет 16 человек, на начало апреля зафиксированы только две смерти пациентов.

Теги
СирияПандемия коронавируса нового типа
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