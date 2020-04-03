Япония из-за коронавируса запретила въезд из США, Китая, Южной Кореи и Европы

ТОКИО, 3 апреля. /ТАСС/. Япония на фоне распространения коронавируса расширила в пятницу список стран, откуда запрещен въезд иностранных граждан, включив в него США, Китай, Южную Корею и большинство стран Европы. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Японии.

Ранее подобные меры действовали в отношении 26 стран, а теперь в него включены в обшей сложности 73 государства. В частности, если раньше запрет на въезд касался жителей регионов КНР и Южной Кореи, где инфекция получила наибольшее распространение, то теперь он распространяется на всю территорию этих стран. Ограничения затрагивают почти все страны Европы и Юго-Восточной Азии.

Меры будут действовать до конца апреля. Также в течение всего этого периода в отношении граждан других стран, не включенных в список МИД, действует требование провести две недели после приезда в самоизоляции.

В Японии сейчас зафиксировано почти 3,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, включая 712 пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess. Наибольший очаг распространения зафиксирован в Токио (684 случая), за ним следует префектура Осака (311) и Тиба (190). Число летальных исходов - 84.