{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Мурманской области до 17 апреля ограничили въезд в четыре крупных района

Речь идет о Кандалакшском, Терском, Ловозерском и Печенгском районах

МУРМАНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области ввели ограничения на въезд из-за коронавируса до 17 апреля в четыре крупных района - Кандалакшский, Терский, Ловозерский и Печенгский - с общим населением более 97 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом.

На эту тему
Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

Аналогичные ограничения ранее ввели в девяти населенных пунктах региона: Кировске, Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, Ковдоре, Териберке, Ура-Губе и Белокаменке. Эти города и поселения не входят в состав ограниченных для въезда указанных четырех районов. По состоянию на 2 апреля в Мурманской области подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, один пациент выздоровел и выписан, 14 человек находятся в больнице.

"Ограничения вводятся с 15:00 3 апреля до 24:00 17 апреля. Въезд в Кандалакшский, Терский, Ловозерский и Печенгский районы Мурманской области будет ограничен", - говорится в сообщении.

Кандалакшский район расположен на юге Мурманской области, в районе действует морской торговый порт, расположен Кандалакшский алюминиевый завод (филиал компании "Русал Урал") и каскад Нивских гидроэлектростанций. В Ловозерском, в центральной части региона, ведет добычу лопаритовых руд Ловезерский горно-обогатительный комбинат, в Печенгском, на северо-западе области, находятся промышленные площадки Кольской горно-металлургической компании (входит в структуру "Норникеля").

По информации оперштаба, автобусные билеты в населенные пункты районов с ограниченным въездом будут продавать только при наличии прописки, соответствующей остановкам по маршруту следования автотранспорта, на въездах будут действовать контрольные пункты, полиция и медики будут проверять документы и проводить термометрию.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Генпрокуратура требует заблокировать еще шесть фейков в соцсетях и СМИ о коронавирусе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС