В Мурманской области до 17 апреля ограничили въезд в четыре крупных района

МУРМАНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Мурманской области ввели ограничения на въезд из-за коронавируса до 17 апреля в четыре крупных района - Кандалакшский, Терский, Ловозерский и Печенгский - с общим населением более 97 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом.

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Аналогичные ограничения ранее ввели в девяти населенных пунктах региона: Кировске, Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, Ковдоре, Териберке, Ура-Губе и Белокаменке. Эти города и поселения не входят в состав ограниченных для въезда указанных четырех районов. По состоянию на 2 апреля в Мурманской области подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, один пациент выздоровел и выписан, 14 человек находятся в больнице.

"Ограничения вводятся с 15:00 3 апреля до 24:00 17 апреля. Въезд в Кандалакшский, Терский, Ловозерский и Печенгский районы Мурманской области будет ограничен", - говорится в сообщении.

Кандалакшский район расположен на юге Мурманской области, в районе действует морской торговый порт, расположен Кандалакшский алюминиевый завод (филиал компании "Русал Урал") и каскад Нивских гидроэлектростанций. В Ловозерском, в центральной части региона, ведет добычу лопаритовых руд Ловезерский горно-обогатительный комбинат, в Печенгском, на северо-западе области, находятся промышленные площадки Кольской горно-металлургической компании (входит в структуру "Норникеля").

По информации оперштаба, автобусные билеты в населенные пункты районов с ограниченным въездом будут продавать только при наличии прописки, соответствующей остановкам по маршруту следования автотранспорта, на въездах будут действовать контрольные пункты, полиция и медики будут проверять документы и проводить термометрию.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.