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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в Италии из-за коронавируса умер дизайнер обуви Серджо Росси

Ему было 85 лет

ТАСС, 3 апреля. Итальянский дизайнер обуви Серджо Росси умер в возрасте 85 лет из-за болезни, вызванной коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила газета Il Messaggero.

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По ее данным, он был госпитализирован на прошлой неделе в больницу города Чезена (область Эмилия - Романья).

Основатель марки родился в 1935 году в Сан-Мауро-Пасколи, его компания была основана в 1951 году. Как отмечают итальянские СМИ, в 1980-х годах он сотрудничал с такими модными домами, как Versace и Dolce & Gabbana, его коллекции были регулярно представлены на неделях моды в Милане.

Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии составило 115 242 человек, из которых почти 14 тыс. скончались, более 18 тыс. излечились. Не снижается значительно число умирающих (более 700 человек в сутки), но, как указывают эксперты, стабилизировалось и перестало значительно расти число новых заражений, снижается число госпитализаций, в том числе в отделениях интенсивной терапии.

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ИталияПандемия коронавируса нового типа
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