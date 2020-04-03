Молдавия не вводила ограничений на въезд жителей Приднестровья при ЧП

КИШИНЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Молдавии не вводили ограничений на въезд жителей непризнанного Приднестровья в связи с введенным до 15 мая чрезвычайным положением из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Игорь Додон в рамках передачи "Президент отвечает", которую транслировал в пятницу ряд социальных сетей.

"Никаких ограничений нет - Молдавия будет оказывать полную поддержку жителям Приднестровья, для которых мы остаемся открытыми. У нас в этот период хорошее сотрудничество с администрацией Приднестровья", - сказал глава Молдавии, отметив, что на прошлой неделе ему несколько раз звонил лидер Тирасполя Вадим Красносельский. Вместе с тем он выразил озабоченность тем, что власти Приднестровья, введя режим ЧП на левом берегу Днестра, "не пропускают к себе граждан с правого берега". Также из Приднестровья, по словам Додона, не выпускают на правый берег своих граждан, за исключением милиции, энергетиков и представителей других служб, когда в этом возникает необходимость.

Глава Молдавии проинформировал, что Кишинев не вводил никаких ограничений для передвижения жителей Приднестровья на правый берег Днестра, а пункты на приднестровском участке молдавско-украинской границы были закрыты на время ЧП по инициативе Киева. "Я надеюсь, что это временная мера. Сейчас все грузы в Приднестровье идут через Молдавию - через юг или север - нет никаких проблем и задержек, мы пропускаем даже те медикаменты, которые не сертифицированы в Молдавии", - уточнил он.

Додон напомнил, что тесты на коронавирус для жителей Приднестровья проводятся в Кишиневе, молдавские врачи делятся опытом с приднестровскими коллегами. "У нас общая задача - справиться с этой ситуацией. Из 505 инфицированных коронавирусом в стране, 32 - жители приднестровского региона", - сказал он.

ЧП в Молдавии действует до 15 мая - республика закрыла границы, в стране не работают учебные заведения, большинство магазинов и учреждений, людей обязали оставаться дома. Число заразившихся коронавирусом выросло до 505 человек, шестеро умерли и 28 выздоровели, однако власти не исключают, что количество заболевших может достичь 3 тыс. человек. Власти Приднестровья ввели ЧП на своей территории до 1 мая.