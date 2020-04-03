Минпросвещения рекомендует автошколам по возможности перенести практические занятия

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министерство просвещения России рекомендует автошколам по возможности перенести практические занятия на более поздний срок. Об этом заявил в пятницу замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире "Домашнего часа", который Минпросвещения РФ проводит совместно с соцсетью "ВКонтакте".

"Если позволяет длительность программы и период обучения в этой программе, то эти практические занятия нужно перенести на более поздний срок, когда стабилизируется ситуация. И это вот, по сути, является главной рекомендацией. Если это на самом деле невозможно, то нужно исходить из благоразумия, ответственного отношения к здоровью", - отметил Глушко, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что если перенести занятия нельзя, то их можно организовывать при соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Также нужно учитывать то, не запрещено ли это местными властями и оперативными штабами в условиях пандемии.