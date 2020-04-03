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Пандемия коронавируса нового типа

Нарушающих самоизоляцию москвичей могут штрафовать за неподчинение полиции

При этом председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что "задачи штрафовать граждан нет"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Штрафы при несоблюдении режима самоизоляции москвичам могут быть выписаны в случае невыполнения ими законных требований полиции. Об этом сообщил в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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"Задачи штрафовать граждан нет. Первое, что будет - разъяснение, предупреждение и просьба не нарушать дистанцию между друг другом 1,5 метра и вернуться к режиму самоизоляции. <…> Есть федеральный КоАП, есть статья о неподчинении законным требованиям сотрудника полиции. Есть указ мэра, который является нормативным актом, в котором прописаны обязанности москвичей по самоизоляции. В данном случае это будет нарушение - невыполнение законных требований сотрудника полиции", - сказал Шапошников в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Он уточнил, что полицейские в такой ситуации выписывают нарушителям режима самоизоляции протокол, направляют его в Главконтроль для вынесения штрафа.

Ранее Шапошников сообщил ТАСС, что москвичей не будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции до оглашения правил перемещения по городу. По его словам, в рамках реализации принятых поправок в Кодекс административных правонарушений города Москвы правительство города и Главное управление МВД готовят проект соглашения по администрированию этих статей.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе сейчас не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тысяч рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.

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