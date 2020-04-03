В Москве начала работать система мониторинга зараженных коронавирусом

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Система "Социальный мониторинг" для контроля за лицами с подтвержденным коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно, начала работать в Москве. Об этом сообщает в пятницу департамент информационных технологий столицы.

"В Москве в соответствии с указом мэра впервые начали использовать технологии социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые выбрали лечение в домашних условиях", - говорится в сообщении. Для этого используются различные технологии определения геолокации.

По данным департамента, в пятницу первым пациентам с диагнозом "коронавирус" передали смартфоны с предустановленным приложением "Социальный мониторинг". "Такие технические средства позволят городу контролировать соблюдение карантина и оперативно выявлять случаи его нарушения, что поможет избежать дальнейшего распространения инфекции", - отметили в департаменте.