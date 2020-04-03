{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Москве начала работать система мониторинга зараженных коронавирусом

Власти города отметили, что для этого используются технологии определения геолокации
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Система "Социальный мониторинг" для контроля за лицами с подтвержденным коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно, начала работать в Москве. Об этом сообщает в пятницу департамент информационных технологий столицы.

На эту тему
Власти Москвы продлили "коронавирусные ограничения". Главное

"В Москве в соответствии с указом мэра впервые начали использовать технологии социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые выбрали лечение в домашних условиях", - говорится в сообщении. Для этого используются различные технологии определения геолокации.

По данным департамента, в пятницу первым пациентам с диагнозом "коронавирус" передали смартфоны с предустановленным приложением "Социальный мониторинг". "Такие технические средства позволят городу контролировать соблюдение карантина и оперативно выявлять случаи его нарушения, что поможет избежать дальнейшего распространения инфекции", - отметили в департаменте.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Госдуме не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом
Советник спикера нижней палаты парламента по СМИ Анастасия Кашеварова отметила, что работа Госдумы продолжается в измененном формате, все больше совещаний проходят онлайн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС