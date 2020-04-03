Психологи МЧС принимают звонки на горячей линии ОНФ в связи с пандемией коронавируса

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Психологи МЧС стали принимать звонки на горячей линии Общероссийского народного фронта в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС в пятницу сообщила в Центре экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России начальник отдела экстренного реагирования Центра Лидия Тимофеева.

"Специалисты Центра экстренной психологической помощи присоединились к работе круглосуточной линии ОНФ по оказанию помощи населению. Со 2 апреля психологическая помощь по телефону горячей линии: 8 (800)-200-34-11 оказывается жителям Москвы", - сказала она.

По ее словам, решение об оказании психологической помощи принимает оператор, основной функцией которого является сбор заявок на решение бытовых вопросов, покупки продуктов, лекарств и другого. "Нашими специалистами проведена 21 консультация. Основные запросы - это тревога по поводу изменяющейся ситуации, тревога за своих близких, себя. У некоторых людей страхи и опасения связаны с работой, с тем, как переживать режим самоизоляции, чем заниматься в это время, каким образом организовать свой режим. Специалисты индивидуально с каждым человеком беседуют", - сказала Тимофеева.

Она сообщила, что в ближайшие дни к этой работе будут подключены специалисты региональных филиалов ЦЭПП, которые будут оказывать психологическую помощь жителям других регионов страны.