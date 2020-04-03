Мишустин: жалобы глав ряда регионов на нехватку денег на подготовку больниц необоснованны

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Жалобы глав ряда регионов на нехватку денег на подготовку больниц необоснованны, все средства были доведены до субъектов РФ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что правительство ранее на основании подготовленных регионами расчетов выделило более 33 млрд рублей на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах.

"Минфин довел их до каждого региона. А теперь некоторые руководители субъектов Федерации жалуются на нехватку средств и неготовность медучреждений к приему больных. Такое отношение недопустимо", - сказал Мишустин.

"Коллеги, это зона вашей персональной ответственности, и здесь не нужно перекладывать вину на своих заместителей или региональных министров здравоохранения. Эту работу нужно довести до конца", - обратился премьер к губернаторам.

Председатель правительства предложил также обсудить на заседании данные Минздрава о ходе исполнения поручения по обеспечению регионов аппаратами искусственной вентиляции легких и средствами индивидуальной защиты.