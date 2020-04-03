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Врио главы Архангельской области получил сотни сообщений с поддержкой от жителей НАО

Александр Цыбульский поблагодарил жителей региона за поддержку и критику, отметив, что Ненецкий округ является для него местом, которое наделило его большим опытом, а также научило отвечать за свою работу перед людьми

АРХАНГЕЛЬСК, 3 апреля. /ТАСС/. Бывший губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, назначенный 2 апреля временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области, получил сотни сообщений со словами поддержки и благодарности после назначения. Об этом он сообщил на своей странице в "ВКонтакте".

"Меньше чем за сутки в связи с новым назначением получил сотни сообщений в мессенджерах и в соцсетях - от друзей, знакомых и незнакомых людей. Хотя в НАО все друг друга знают хотя бы в лицо", - написал врио на своей странице.

Цыбульский, поблагодарил жителей Ненецкого автономного округа за совместную работу, поддержку и искренность, а также за критику.

"Всегда воспринимал это [критику] скорее, как совет и рекомендацию обратить более пристальное внимание на проблему", - отметил Цыбульский. Он также отметил, что Ненецкий округ для него это место, которое наделило его огромным опытом и научило отвечать за свою работу, глядя прямо в глаза людям.

Теги
РоссияАрхангельская областьЦыбульский, Александр ВитальевичНенецкий автономный округ
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