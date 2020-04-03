ЮНЕСКО считает важным обеспечить безопасность журналистов в период пандемии

ПАРИЖ, 3 апреля. /ТАСС/. Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) призывает в условиях пандемии коронавируса сделать приоритетной задачу обеспечения физической безопасности журналистов. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении директора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации Моэза Чакчука.

"Роль журналистов в информировании общественности в условиях продолжающегося кризиса является ключевой, - подчеркивается в заявлении. - Физической и психологической безопасности журналистов в таких условиях должно уделяться первостепенное внимание".

Как считают в ЮНЕСКО, руководство средств массовой информации "должно следить за тем, чтобы журналисты были обучены санитарным мерам предосторожности и снабжены необходимыми защитными средствами". При отправке журналистов на задание, связанное с освещением ситуации с эпидемией, их безопасность "должна быть приоритетом".

Представитель ЮНЕСКО напомнил, что государства и ответственные лица "обязаны обеспечивать безопасность журналистов при освещении кризиса в сфере здравоохранения и его социальных последствий в соответствии с международными стандартами". Заместитель гендиректора ЮНЕСКО обратил особое внимание и на важность обеспечения благоприятных условий для свободы прессы, чтобы журналисты могли независимо освещать кризис.

Он призвал правительства в условиях пандемии "увеличить объем информации, доступной для общественности". "Во время кризиса в области здравоохранения важность точной и надежной журналистики невозможно переоценить", - заявил Чакчук. Он сообщил, что в докладе гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле, который будет представлен позднее в этом году, "будет освещен вопрос защиты журналистов во время нынешней пандемии".