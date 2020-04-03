Посольство России в Чехии возмущено демонтажем памятника Коневу в Праге

ПРАГА, 3 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Чехии выразило возмущение демонтажем памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973), проведенным в пятницу муниципальными властями района Прага-6. Об этом говорится в комментарии дипломатического представительства, который поступил в ТАСС.

"Произошедшее вызывает глубокое возмущение, - отмечается в документе. - Обращает на себя внимание особый цинизм расправы над памятником в канун 75-летия Победы над нацизмом. Не оставляет сомнений провокационность действий борца с памятником, старосты Праги-6 Ондржея Коларжа. Это подтверждает и его комментарий в соцсетях, в котором он глумится над памятью освободителя, в том числе Праги, Освенцима и [концлагеря] Терезина".

В то же время в посольство РФ поступают многочисленные обращения чешских граждан с осуждением акта "муниципального вандализма". "Выражаем решительный протест против вандальских действий отвязанных муниципальных руководителей. Расцениваем случившееся как недружественный шаг, прямо противоречащий Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года. Речь идет, в частности, о нарушении чешской стороной обязательств, вытекающих из положений статей 18 и 21 этого договора, в соответствии с которыми Чехия должна обеспечивать охрану памятников истории и культуры на своей территории, а также сохранение российских воинских памятников и уход за ними", - подчеркивается в документе.

Российская сторона в связи с произошедшим выразила решительный протест МИД Чехии. "Очевидно, что своими провокационными действиями инициаторы войны с памятниками, при попустительстве чешских республиканских властей, добиваются ухудшения всего комплекса российско-чешских отношений. Снос памятника маршалу Ивану Степановичу Коневу не останется без соответствующей реакции российской стороны", - говорится в комментарии.

О памятнике

Памятник маршалу, согласно высказываниям представителей властей района Прага-6, в будущем планируется установить в "Музее 20 века". Средства на его создание вроде бы готова выделить мэрия Праги. Пока нет ответа на вопрос, что это будет за музей и когда он возникнет.

Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором на площади Интербригады был установлен памятник Ивану Коневу. Решение о переносе монумента было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Его инициатором был староста района Ондржей Коларж.

Войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев, очистили Прагу от нацистов 9 мая 1945 года. Памятник был установлен в знак благодарности советскому военачальнику в 1980 году.