В Мурманской области подтвердили заражение коронавирусом у ребенка

МУРМАНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось у одного ребенка в Мурманской области, еще у двоих человек зафиксирован предварительно положительный результат. Об этом сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе региона по ситуации с коронавирусом.

По информации штаба, в Мурманской области всего подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, один пациент выздоровел и выписан из больницы.

"Один несовершеннолетний с подтвержденным диагнозом, двое несовершеннолетних - с предварительно положительным", - сообщили в штабе, уточнив, что заразившийся ребенок находится в Мурманске.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.