Медцентр ДВФУ готов стать инфекционным стационаром при обострении эпидситуации

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Медицинский центр Дальневосточного федерального университета, который является крупнейшим медучреждением на Дальнем Востоке, может быть перепрофилирован в 200-коечный инфекционный стационар при обострении ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook проректор ДВФУ по медицинским вопросам, главный врач Медицинского центра ДВФУ Олег Пак.

В понедельник президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений полпредам в федеральных округах. В частности, глава государства заявил о необходимости обеспечить контроль цен на продукты и лекарства, завершить полную инвентаризацию состояния больниц, включая частные клиники, оценить их реальную готовность к приему заразившихся.

"Друзья, несмотря на сложную эпидемиологическую картину в мире и стране, мы продолжаем выполнять свою работу в штатном режиме. На сегодняшний день мы выполнили около четверти выделенного государственно задания. Но если потребуется перепрофилирование нашей клиники в 200- коечный инфекционный стационар в случае обострения ситуации по коронавирусной инфекции, мы незамедлительно, и без тени сомнения, выполним это. Наш потенциал - это около 800 сотрудников, из них 156 врачей, современное оборудование, включая 34 единицы [аппаратов] ИВЛ и наркозников, аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации и многое другое", - сообщил Пак в социальной сети.

Медцентр ДФВУ - самое современное медицинское учреждение на Дальнем Востоке, является пилотным проектом правительства РФ. Это первое медицинское учреждение, которое подчиняется министерству образования, а не министерству здравоохранения и входит в состав ДВФУ. Учреждение включает в себя 16 лечебно-диагностических центров по различным профилям, общая площадь Медицинского блока ДВФУ составляет более 76 тыс. кв. м, а количество коек - 209.

На лечение в медцентр приезжают жители дальневосточных регионов России, а также из-за рубежа. Медцентр оснащен уникальным оборудованием, например, таким как экзоатлет и робот ДаВинчи. Учреждение оказывает высококвалифицированную диагностическую, консультативную, лечебную и реабилитационную помощь.