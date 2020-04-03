В Австрии запретили размещение гостей в отелях до 24 апреля

ВЕНА, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Австрии запретили отелям, пансионатам и апартаментам размещать гостей до 24 апреля в качестве меры борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в пятницу указе министерства социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей страны.

"Запрещено посещение объектов размещения с целью отдыха и досуга", - говорится в указе Минздрава. Указ действует до 24 апреля.

Исключение сделано для гостей, которые на момент вступления в силу этого постановления были размещены в гостиницах на заранее установленные сроки, для ухода за нуждающимися в помощи людьми, для выполнения профессиональной необходимости или предоставления жилья людям в сложной ситуации.

В Австрии число случаев заражения коронавирусом достигло 11 171, 2 022 человека выздоровели, 168 умерли. В стране до 13 апреля запрещены массовые и спортивные мероприятия, закрыты учебные заведения, объекты культуры, магазины, рестораны, бары и кафе за исключением супермаркетов, аптек, банков, почты, заправок и автомастерских. Австрийцам предписано находиться в самоизоляции дома и выходить на улицу только в случае острой необходимости: на неотложную работу, за продуктами или в аптеку, для помощи нуждающимся людям, на прогулку. С 1 апреля жители страны должны ходить в магазин за продуктами в медицинской маске.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.