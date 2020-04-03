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Пандемия коронавируса нового типа

Лукашенко заявил, что белорусские власти намерены продлить на неделю школьные каникулы

В отношении массовых мероприятий белорусский президент сказал, что их не запрещают

МИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране намерены продлить на неделю школьные каникулы из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в пятницу журналистам в ходе рабочей поездки в Минскую область.

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"Требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины - это неправильно. Но мы не будем довлеть над родителями. Это их дети. Как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет", - сказал глава государства, слова которого приводит агентство БелТА.

Тем не менее, как он отметил, надо изучить потенциальную наполняемость классов. "Хотят, чтобы мы продлили каникулы, завтра мне доложит министр образования. Завтра-послезавтра мною будет принято решение. Скорее всего, мы продлим на неделю", - подчеркнул президент.

В отношении массовых мероприятий Лукашенко сказал, что их не запрещают, но и никого туда не загоняют. "Никого не загоняют. Просто предлагаем: если хотите, пожалуйста, призовите. Нет, значит, нет", - сказал Лукашенко. Он привел в пример любительский хоккейный чемпионат, который сейчас проходит в Белоруссии. По его словам, в нем принимает участие и команда президента, а одну из последних игр захотели посетить курсанты военизированных вузов. "Запрещать им не стали: они живут в казармах друг возле друга, и если посидят группой на трибунах, то вряд ли это на что-то повлияет", - указал он. Однако, заметил Лукашенко, он поручил отследить состояние молодых людей. "Ни одной проблемы. Чего мы будем запрещать? Это не наш подход и не наша концепция", - подчеркнул он.

Президент также сообщил, что поручил подготовить предложения по поддержке бизнеса на фоне коронавируса. "Не хочу сказать, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть. Поддержим тех, кто хочет, чтобы его поддержали, и второе - кто вложится сам. Надо шевелиться всем", - сказал Лукашенко. Он отметил, что поручил подготовить предложения о поддержке разных секторов бизнеса, если такая поддержка будет необходима. "Наше дело работать. Пройдет немного времени, и люди оценят и поймут, кто чего стоит. Мы никакой бизнес не закрывали", - заявил президент.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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