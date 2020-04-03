В Госдуме не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом не зафиксировано на данный момент в Госдуме, сообщила советник спикера нижней палаты парламента по СМИ Анастасия Кашеварова. В понедельник все депутаты Госдумы прошли тест на выявление инфекции.

"Не читайте анонимные Telegram-каналы, там много дезинформации. На сегодняшний день в Думе не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале в пятницу.

Она отметила, что на Охотном Ряду продолжают соблюдать меры профилактики: "Часть сотрудников на удаленке, упор на дистанционный режим совещаний, руки моем с мылом, дезинфекторы везде стоят".

По словам советника спикера, работа нижней палаты парламента продолжается в измененном формате, все больше совещаний проходят онлайн. "Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел сегодня совещание в дистанционном режиме с вице-спикерами и руководителями фракций. Обсудил подготовку к совещаниям с главой правительства Михаилом Мишустиным", - добавила она.

Все депутаты Госдумы прошли тест на коронавирус 30 марта, в начале пленарной недели.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.