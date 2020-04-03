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Пандемия коронавируса нового типа

На Кубани начали собственное производство медицинских масок

Производственные линии запустили 11 предприятий

КРАСНОДАР, 3 апреля. /ТАСС/. Промышленные предприятия на Кубани впервые запустили собственное производство медицинских масок из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края. В департаменте промышленности региона ТАСС уточнили, что производственные линии запустили 11 предприятий с объемом производства 12 тыс. масок в сутки.

Ранее в регионе не было собственного производства медицинских масок. Из-за угрозы распространения коронавируса в марте власти закупали защитные и дезинфицирующие средства для работников социальных служб, волонтеров, казаков, полиции, врачей, на эти цели были выделены средства из резервного фонда региона, была закуплега партия масок в количестве 500 тыс. штук. В регионе планировали запустить собственное производство масок.

"Меры борьбы с коронавирусом обсудили на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В заседании принял участие глава региона Вениамин Кондратьев. Министр промышленности РФ Денис Мантуров подчеркнул, что производством масок сейчас занялись многие компании. Так, на Кубани 11 швейных фабрик приступили к их изготовлению", - говорится в сообщении пресс-службы.

В департаменте промышленности региона ТАСС уточнили, что объем производства медицинских масок в регионе составляет 12 тыс. штук в сутки. Также по данным администрации края, благодаря системе перепрофилирования одно из предприятий в Армавире запустило производство медицинских перчаток. "Сейчас там производят порядка 20 тыс. одноразовых перчаток в сутки", - уточняется в сообщении пресс-службы.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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