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Генпрокуратура требует заблокировать еще шесть фейков о коронавирусе в соцсетях и СМИ

Ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к этой информации

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ выявила шесть новых фейков о коронавирусе в СМИ и соцсетях и требует их заблокировать. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, на трех интернет-ресурсах были выявлены статьи о том, что в Алтайском крае полицейский заражен коронавирусом. В статье также говорится об отсутствии медицинских масок у некоторых патрульных на улицах Барнаула. В краевом главке полиции опровергли эту информацию.

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В YouTube размещено видео, в котором содержатся комментарии автора "об отсутствии опасности коронавируса, прибыли фармацевтических компаний, навязывании государственными структурами чувства страха для управления обществом". Аналогичное видео опубликовано в соцсети "ВКонтакте". Также выявлен материал о заражении COVID-19 жителей подмосковного Клина, хотя, по данным городской больницы, таких случаев не было зафиксировано.

Еще один видеоролик сообщает о готовящихся массовых беспорядках в период карантина и вторжении иностранных вооруженных сил в РФ, а также ложной ситуации с коронавирусом. Аналогичные видео найдены еще на двух ресурсах.

На сайте интернет-газеты "Звезда" появилась публикация об отмене Парада 9 мая в Пермском крае. По данным министерства культуры края, эта информация является недостоверной. Кроме того, в соцсети "ВКонтакте" на странице сообщества обнаружены комментарии с призывами к насилию в отношении зараженных коронавирусом в Барнауле. Материалы проверки направлены в следственный отдел УФСБ России по Алтайскому краю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности").

"Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", - сообщили в ведомстве.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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