Драматурга Леонида Зорина похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Драматурга Леонида Зорина, который умер 31 марта на 96-м году жизни, похоронили в пятницу на Трокуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщил его сын Андрей Зорин.

"Отца похоронили на Троекуровском кладбище, на 18-м участке", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что церемония прощания будет закрытой для СМИ и общественности, пройдет в узком кругу семьи и близких.