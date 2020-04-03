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Драматурга Леонида Зорина похоронили на Троекуровском кладбище

Он умер 31 марта на 96-м году жизни

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Драматурга Леонида Зорина, который умер 31 марта на 96-м году жизни, похоронили в пятницу на Трокуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщил его сын Андрей Зорин.

"Отца похоронили на Троекуровском кладбище, на 18-м участке", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что церемония прощания будет закрытой для СМИ и общественности, пройдет в узком кругу семьи и близких.

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"Страна навеки признательна Леониду Зорину за пьесу "Покровские ворота"

Леонид Генрихович Зорин (настоящая фамилия - Зальцман) родился 3 ноября 1924 года в Баку, с 1948 года жил в Москве. Он написал около 50 пьес, среди которых "Друзья и годы" (1962), "Энциклопедисты" (1962), "Декабристы" (1966), "Варшавская мелодия" (1967), "Покровские ворота" (1974), "Царская охота" (1974),"Незнакомец" (1976), "Карнавал" (1981). Спектакли по его пьесам были поставлены на сценах многих отечественных и зарубежных театров.

Леонид Зорин принимал участие в работе над сценариями ряда фильмов, в том числе "Леон Гаррос ищет друга" (1960, режиссер Марчелло Пальеро, СССР - Франция), "Человек ниоткуда" (1961, Эльдар Рязанов), "Всегда со мною…" (1976, Соломон Шустер), "Добряки" (1979, Карен Шахназаров), "Покровские ворота" (1982, Михаил Козаков), "Закон" (1989, Владимир Наумов), "Царская охота" (1990, Виталий Мельников). Писатель был награжден орденами "Знак Почета" (1974) и Дружбы народов (1986) и отмечен рядом литературных премий.

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