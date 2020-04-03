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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав: ситуация с COVID-19 в России идет по достаточно благоприятному сценарию

Глава ведомства Михаил Мурашко настоятельно попросил россиян воспринимать введенные меры как "лечебные, профилактические"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Мы видим, что введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных. Фактически та кривая, которая может развиваться по-разному, соответственно, сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному", - сказал он.

Министр настоятельно попросил россиян воспринимать введенные меры как "лечебные, профилактические", позволяющие сохранить здоровье.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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