Почти 200 россиян покинули Японию вывозными рейсами

ТОКИО, 3 апреля. /ТАСС/. Почти 200 россиян к настоящему времени покинули Японию организованными российскими авиакомпаниями вывозными рейсами. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в посольстве РФ в Токио.

"На данный момент Японию покинули 193 россиянина", - отметили в диппредставительстве.

Как заявил посол России в Японии Михаил Галузин, чартерные рейсы были организованы во Владивосток и Южно-Сахалинск. "В ближайшие дни планируется еще несколько вылетов во Владивосток", - отметил он в своем обращении, размещенном в Facebook.

По его словам, посольство и генконсульства в Осаке, Ниигате и Саппоро продолжат оказывать необходимое содействие по возвращению на родину гражданам РФ, которые вынужденно задерживаются в Японии.

Оперативный штаб в Москве принял решение о сокращении количества рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа с 31 марта. Росавиация разъяснила, что с 31 марта россияне смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки.