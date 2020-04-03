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Пандемия коронавируса нового типа

Правительство ЮАР сняло ограничения на вывоз иностранных туристов из страны

Первой вывозить своих граждан начинает 3 апреля Германия

ПРЕТОРИЯ, 3 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Власти ЮАР сняли ограничения на вывоз иностранных туристов, которые в результате введенного в Южно-Африканской Республике карантина и приостановки всех авиаперелетов не смогли вовремя покинуть страну. Об этом сообщил в четверг телеканал ENCA.

"Карантинные меры начинают срабатывать, и правительство ЮАР приоткрывает границы: иностранные туристы смогут покинуть страну, а в ЮАР вернутся из-за границы 1470 граждан", - говорится в сообщении. Первой вывозить своих граждан из ЮАР начинает 3 апреля Германия. Согласно последним данным, сейчас на юге Африки застряли более 5 тыс. немцев. Полеты будут осуществляться из Йоханнесбурга и Кейптауна.

Численность российских граждан на территории Южно-Африканской Республики, желающих вернуться домой, составляет сейчас более 150 человек. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС сотрудник консульского отдела посольства РФ в ЮАР.

"Общее число российских граждан, которые стремятся выехать из ЮАР на родину, составляет 155 человек, - заявил он. - Все они в основном туристы, застрявшие на юге Африки. Самая большая группа - около 100 человек - находится в приморском Кейптауне, остальные разбросаны по всей ЮАР".

С полуночи 26 марта в Южно-Африканской Республике действует карантин, введенный в связи с пандемией коронавируса нового типа. Передвижение людей ограничено практически полностью, закрыто все, кроме аптек, продуктовых магазинов и некоторых отделений банков. Для пересечения закрыты административные границы провинций, на дорогах установлены блокпосты. Карантин должен закончиться 16 апреля, однако власти могут продлить срок его действия в случае усиления пандемии.

Число инфицированных новым коронавирусом достигло сейчас в ЮАР 1 462 человек, пятеро заболевших скончались.

"Власти ЮАР не препятствуют выезду граждан РФ на родину, однако просят поставить их в известность за 72 часа до прибытия эвакуационного самолета", - отметил российский дипломат. По его словам, количество желающих вернуться в России может увеличиться по мере развития пандемии на юге Африки.

Долгое возвращение

Проблема с застрявшими туристами и иностранцами, желающими вернуться домом, остро стоит не только в ЮАР. Так, самолеты авиакомпаний Германии и Франции вывезли 2 апреля из Нигерии и Бенина 637 граждан стран Евросоюза, сообщила нигерийская газета The Punch.

Среди тех, кто покинул африканский континент, были 238 граждан Германии и 399 граждан Франции и Нидерландов, сообщили службы международного аэропорта города Лагос. Находящийся на карантине аэропорт был открыт в четверг для проведения данной операции. В начальной фазе вывоза в Нигерию прибыл самолет из соседнего Бенина со 142 гражданами Франции и Нидерландов. Вслед за этим они присоединились к группе, которая покинула Африку через Лагос.

Еще одна серия полетов авиакомпаний Евросоюза для вывоза из Западной Африки своих граждан будет проведена 9 апреля, отмечает издание. В целом около 350 тыс. граждан Евросоюза оказались за пределами своих стран и пытаются сейчас вернуться домой.

В начале текущей недели к вывозу своих граждан из Нигерии приступили США. Чартерные рейсы осуществляются через аэропорты Лагоса и нигерийской столицы Абуджи.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари ввел 30 марта в трех важнейших регионах страны - столице Абудже с пригородами, в штате Лагос и штате Огун - карантинные ограничения сроком на 14 дней в связи с пандемией коронавируса. Все жители указанных частей страны обязаны постоянно находиться в своих домах. Поездки из других штатов запрещены. На текущий день в Нигерии выявлено 174 инфицированных коронавирусом нового типа, два человека умерли.

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ЮАРПандемия коронавируса нового типа
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