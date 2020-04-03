Собянин пока не видит необходимости вводить в Москве жесткий пропускной режим

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Жители Москвы корректно выполняют рекомендации властей по ограничениям в связи с коронавирусом, поэтому необходимости введения жесткого пропускного режима в столице пока нет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в интервью Первому каналу

"У нас были планы ввести жесткий пропускной режим, судя по тому, как проходили предыдущие выходные, когда огромное количество людей решило расслабиться. Но ситуация изменилась, и на этой неделе граждане ведут себя очень и очень корректно и выполняют те рекомендации, которые даны были мной, президентом, правительством. Поэтому я не вижу пока необходимости введения жесткого пропускного режима", - сказал мэр.

Собянин также призвал москвичей продолжать вести себя ответственно, чтобы в столице "не дошли до этого порога", когда понадобится использование пропускного режима.

Кроме того, он считает нормальной самоизоляцию двух третей жителей Москвы в связи с ситуацией с распространением коронавируса, власти намерены поддерживать этот баланс.

"Это тот баланс, который нам и надо поддерживать. Мы не можем закрыть весь город, так чтобы вообще все обнулить, но такой баланс, когда две трети находятся дома в самоизоляции, а где-то около четверти передвигаются, - это нормальный баланс, его надо поддерживать и дальше", - подчеркнул мэр Москвы, уточнив, что 3 млн посещающих рабочие места составляют четверть населения города.

По его словам, еще 2 млн находятся на дистанционной работе.

"Работают органы государственной власти, жилищно-коммунальное хозяйство, коммунальный сектор, медицина, правоохранительные органы, системообразующие предприятия <...> И только 2 млн [горожан] находятся реально в 100-процентных отпусках или на больничных. Таким образом, в Москве соблюден баланс, когда две трети работают, но значительная часть находятся на дистанционной работе", - добавил он.