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В Китае больше не будут перевоспитывать проституток в трудовых лагерях

Вместе с тем в уголовном законодательстве страны сохраняется ответственность за организацию проституции

ПЕКИН, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Китая приняли решение больше не подвергать административному задержанию и перевоспитанию в трудовых лагерях проституток. Соответствующие законодательные положения отменены в пятницу указом правительства за подписью премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

"Меры по задержанию и перевоспитанию" за "связанные с занятием проституцией нарушения", отмечается в указе, упраздняются в связи с прекращением действия системы "задержания и перевоспитания", отмененной решением постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) в декабре 2019 года.

Вместе с тем в китайском уголовном законодательстве сохраняется ответственность за организацию проституции, то есть сутенеры и сводницы разных мастей будут по-прежнему считаться "преступными элементами".

Всего указом Госсовета КНР внесены поправки в семь административных актов и отменены еще 10. В частности, один из обновленных актов направлен на упрощение деятельности девелоперов и управляющих компаний.

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Китай
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