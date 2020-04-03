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Кабмин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС

В частности, СМИ и операторы связи будут передавать обязательные указания об эвакуации при чрезвычайной ситуации
Здание Правительства РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание Правительства РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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В соответствии с ним, "при получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов связи [граждане обязаны] эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации". Предусматривается, что у некоторых граждан может быть документ, который разрешает не эвакуироваться, а также заходить в зону, где объявлена эвакуация. Такие документы эти граждане должны иметь при себе и предъявлять в случае необходимости.

При обнаружении пострадавшего граждане должны будут принять меры по вызову помощи и до ее прибытия при отсутствии угрозы своей жизни и здоровью оказывать пострадавшему первую помощь самостоятельно.

Отмечается, что алгоритм действий в случае угрозы ЧС будет передаваться по телеканалам и радиоканалам, а также рассылаться "коротким текстовым сообщением по сети радиотелефонной связи".

Отдельным пунктом запрещено распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

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