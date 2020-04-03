Джонсон сообщил, что не вылечился от коронавируса за неделю самоизоляции

ЛОНДОН, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что не вылечился от коронавируса за неделю, которую он провел в самоизоляции. В видеоролике, который глава правительства опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter , он сообщил, что у него по-прежнему наблюдается повышенная температура, несмотря на улучшение общего самочувствия.

"Хотя мне уже лучше, и я провел семь дней в самоизоляции, у меня, к сожалению, сохраняется один из симптомов - температура. Поэтому, в соответствии с правительственными рекомендациями я должен продолжать изолировать себя от окружающих, пока последний симптом не пройдет", - сказал Джонсон.

В последних двух видео, опубликованных Джонсоном, премьер не выглядит здоровым. Хрипота, вялость, запавшие глаза и замедленный темп речи ярко контрастируют с его обликом на записях недельной давности. 27 марта премьер-министр бодрым голосом сообщил британцам о том, что у него появились легкие симптомы заражения новым коронавирусом, а сделанный анализ подтвердил наличие заболевания.

В новом обращении глава кабмина вновь призвал граждан страны соблюдать введенный 23 марта режим карантина и не покидать дома без крайней необходимости. По его словам, из-за теплой солнечной погоды, которую обещают на выходных, у многих британцев, особенно у родителей с детьми, может появиться соблазн провести побольше времени на улице и начать нарушать рекомендации властей. "Пожалуйста, придерживайтесь действующих указаний. Страна прикладывает огромные усилия, чтобы замедлить распространение коронавируса, пошла на большие жертвы и достигла значительных успехов. Давайте пока продолжать в том же духе", - сказал он.

Помимо Джонсона, коронавирусная инфекция была диагностирована у наследного принца Уэльского Чарльза и главы Минздрава Мэтта Хэнкока, которые уже выздоровели. На самоизоляции находятся британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти, главный советник премьера Доминик Каммингс. По данным британских властей на 2 апреля, число инфицированных коронавирусом нового типа в стране составляет 33 718 человек, зафиксирован 2 921 смертельный исход.