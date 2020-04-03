В Адыгее из-за коронавируса с 3 апреля вводятся ограничительные мероприятия

МАЙКОП, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Адыгеи вводят на территории республики с вечера 3 апреля ограничительные мероприятия. Соответствующий указ "О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращения распространения на территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции", подписан в пятницу главой региона Муратом Кумпиловым и размещен на сайте администрации правительства региона.
С 18 марта из-за распространения коронавируса в Адыгее был введен режим повышенной готовности, который действовал до 3 апреля.
"Ввести на территории Республики Адыгея с 23:00 числа 3 апреля 2020 года запрет лицам, проживающим на территории республики, покидать места проживания", - говорится в документе.
Согласно документу, исключение для выхода из дома составляют случаи обращения за экстренной медицинской помощью и случаи, когда есть иная прямая угроза жизни и здоровью. В случае следования к месту работы житель региона должен иметь при себе спецпропуск, выданный государственным органом республики или органом местного самоуправления. Ограничительные мероприятия не распространяются также на посещение магазинов, вынос мусора, выгул домашних животных - на расстояниях, не превышающих 100 м от места проживания.
По данным Минздрава региона, в Адыгее зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, подтвержденными федеральными лабораториями. 17 человек госпитализированы с подозрением на заражение. Возраст заболевших преимущественно 20-40 лет, трое несовершеннолетних, есть пожилые старше 60. Одна женщина в состоянии средней степени тяжести находится в реанимации, один пациент идет на поправку, остальные - в удовлетворительном состоянии.