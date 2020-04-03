{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Адыгее из-за коронавируса с 3 апреля вводятся ограничительные мероприятия

Соответствующий указ подписал глава региона Мурат Кумпилов

МАЙКОП, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Адыгеи вводят на территории республики с вечера 3 апреля ограничительные мероприятия. Соответствующий указ "О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращения распространения на территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции", подписан в пятницу главой региона Муратом Кумпиловым и размещен на сайте администрации правительства региона.

С 18 марта из-за распространения коронавируса в Адыгее был введен режим повышенной готовности, который действовал до 3 апреля.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Ввести на территории Республики Адыгея с 23:00 числа 3 апреля 2020 года запрет лицам, проживающим на территории республики, покидать места проживания", - говорится в документе.

Согласно документу, исключение для выхода из дома составляют случаи обращения за экстренной медицинской помощью и случаи, когда есть иная прямая угроза жизни и здоровью. В случае следования к месту работы житель региона должен иметь при себе спецпропуск, выданный государственным органом республики или органом местного самоуправления. Ограничительные мероприятия не распространяются также на посещение магазинов, вынос мусора, выгул домашних животных - на расстояниях, не превышающих 100 м от места проживания.

По данным Минздрава региона, в Адыгее зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, подтвержденными федеральными лабораториями. 17 человек госпитализированы с подозрением на заражение. Возраст заболевших преимущественно 20-40 лет, трое несовершеннолетних, есть пожилые старше 60. Одна женщина в состоянии средней степени тяжести находится в реанимации, один пациент идет на поправку, остальные - в удовлетворительном состоянии.

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгеяПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин: правопорядок и безопасность в РФ должны надежно обеспечиваться в период пандемии
Глава государства напомнил, что в стране до конца апреля продлены особые меры предосторожности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС