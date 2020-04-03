В Адыгее из-за коронавируса с 3 апреля вводятся ограничительные мероприятия

МАЙКОП, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Адыгеи вводят на территории республики с вечера 3 апреля ограничительные мероприятия. Соответствующий указ "О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращения распространения на территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции", подписан в пятницу главой региона Муратом Кумпиловым и размещен на сайте администрации правительства региона.

С 18 марта из-за распространения коронавируса в Адыгее был введен режим повышенной готовности, который действовал до 3 апреля.