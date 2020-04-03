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Пандемия коронавируса нового типа

Российский музыкальный союз просит кабмин экстренно поддержать индустрию

Союз предложил включить музыкальную индустрию в перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения инфекции

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российский музыкальный союз (РМС) предложил премьер-министру Михаилу Мишустину в период пандемии коронавируса нового типа ряд экстренных мер по поддержке музыкальной индустрии, в том числе авторов и исполнителей. Об этом говорится в письме Российского музыкального союза и Национальной федерации производителей фонограмм, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Пандемия COVID-19 не только радикально изменила отношения в обществе, нарушив нормальные связи между людьми и странами, но и нанесла непоправимый ущерб всему сектору креативной экономики, - говорится в письме. - В этой связи просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, оказать поддержку музыкальной индустрии".

Среди предложений - освобождение российских организаций от уплаты НДС по сделкам по распоряжению исключительными правами на объекты авторских и смежных прав. Также предлагается освобождение организаций по управлению авторскими и смежными правами от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды при выплатах авторам и исполнителям. Высвобожденные средства могут быть направлены на дополнительные выплаты представителям авторского сообщества.

Авторы письма также предлагают поручить Министерству культуры внести в действующее законодательство меры, направленные на совершенствование механизма начисления вознаграждения авторам со стороны музыкальных цифровых платформ и сервисов. "Предлагаемые нами меры не требуют текущих бюджетных вливаний, но при этом окажут значительную поддержку всем участникам музыкальной индустрии в столь непростой период, а также разрешат ряд назревших проблем в отрасли", - отмечается в обращении.

В письме также содержится предложение включить музыкальную индустрию в перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. В том числе включить в этот перечень деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, деятельность в области исполнительских искусств, а также деятельность организаций культурной и развлекательной направленности.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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