В Италии некоторые политики свернули флаги ЕС, протестуя против недостатка солидарности

РИМ, 3 апреля. /ТАСС/. Ряд политиков, включая вице-спикера нижней палаты парламента Италии, временно сняли флаги ЕС, которые обычно висят рядом с национальным флагом. Как сообщил в пятницу в своем Twitter лидер оппозиционной партии "Лига" Маттео Сальвини, очередной флаг на фасаде мэрии свернул градоначальник города Кадонеге (провинция Падуи) Марко Скиесаро в связи с недостаточной солидарностью среди стран - членов Евросоюза на фоне противостояния пандемии коронавируса.

"Европа нам не помогла, это не та Европа, которую мы себе представляли, не Европа народов, она кажется садом Германии. Не думаю, что наши деды и прадеды проливали свою кровь, чтобы освободить Европу и передать ее в третий раз Германии. Европа была основана на руинах Второй мировой войны", - разместил политик видео мэра, который представляет его партию. К такому же шагу уже прибег ряд мэров, а сам Сальвини, и ранее критиковавший "бюрократов Брюсселя", неоднократно обвинял ЕС в недостатке солидарности и в отсутствии помощи Италии в условиях пандемии коронавируса.

Ранее лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони разместила в своем Twitter сообщение о том, что вице-председатель палаты депутатов Фабио Рампелли, член ее партии, убрал флаг ЕС из своего кабинета в парламенте. "Наше послание заключается в том, что эта Европа оставила Италию в одиночестве в момент, когда страна более всего нуждалась в помощи. Европа должна решить, выбирает ли она продолжать существовать или растравиться в эгоизме немцев", - написала Мелони - один из самых популярных политиков Италии на данный момент.

Рим против Брюсселя

Спор Рима и Брюсселя идет и на правительственном уровне. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не подписал на последнем чрезвычайном саммите ЕС, прошедшем в видеоформате, итоговый документ, в котором предусматривался механизм новых государственных займов по жестким условиям их дальнейшего погашения. Италия и ряд стран южной Европы настаивают на выпуске "коронабондов", которые будут предусматривать равные условия для всех стран - членов содружества. Однако против этого выступают Германия и страны северной Европы, чья внешняя задолженность ниже, а экономическое положение стабильнее.