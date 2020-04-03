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Пандемия коронавируса нового типа

В Италии некоторые политики свернули флаги ЕС, протестуя против недостатка солидарности

Лидер оппозиционной партии "Лига" Маттео Сальвини в очередной раз обвинил Европу в отсутствии помощи Италии в условиях пандемии коронавируса

РИМ, 3 апреля. /ТАСС/. Ряд политиков, включая вице-спикера нижней палаты парламента Италии, временно сняли флаги ЕС, которые обычно висят рядом с национальным флагом. Как сообщил в пятницу в своем Twitter лидер оппозиционной партии "Лига" Маттео Сальвини, очередной флаг на фасаде мэрии свернул градоначальник города Кадонеге (провинция Падуи) Марко Скиесаро в связи с недостаточной солидарностью среди стран - членов Евросоюза на фоне противостояния пандемии коронавируса.

"Европа нам не помогла, это не та Европа, которую мы себе представляли, не Европа народов, она кажется садом Германии. Не думаю, что наши деды и прадеды проливали свою кровь, чтобы освободить Европу и передать ее в третий раз Германии. Европа была основана на руинах Второй мировой войны", - разместил политик видео мэра, который представляет его партию. К такому же шагу уже прибег ряд мэров, а сам Сальвини, и ранее критиковавший "бюрократов Брюсселя", неоднократно обвинял ЕС в недостатке солидарности и в отсутствии помощи Италии в условиях пандемии коронавируса.

Ранее лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони разместила в своем Twitter сообщение о том, что вице-председатель палаты депутатов Фабио Рампелли, член ее партии, убрал флаг ЕС из своего кабинета в парламенте. "Наше послание заключается в том, что эта Европа оставила Италию в одиночестве в момент, когда страна более всего нуждалась в помощи. Европа должна решить, выбирает ли она продолжать существовать или растравиться в эгоизме немцев", - написала Мелони - один из самых популярных политиков Италии на данный момент.

Рим против Брюсселя

Спор Рима и Брюсселя идет и на правительственном уровне. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не подписал на последнем чрезвычайном саммите ЕС, прошедшем в видеоформате, итоговый документ, в котором предусматривался механизм новых государственных займов по жестким условиям их дальнейшего погашения. Италия и ряд стран южной Европы настаивают на выпуске "коронабондов", которые будут предусматривать равные условия для всех стран - членов содружества. Однако против этого выступают Германия и страны северной Европы, чья внешняя задолженность ниже, а экономическое положение стабильнее.

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сначала высказала слова поддержки в адрес Италии, первой в Европе наиболее сильно пострадавшей от эпидемии. А затем согласилась с Берлином о неприемлемости "коронабонусов". Потом она извинилась в открытом письме перед итальянцами "за недостаток солидарности" и обещала, что "теперь Европа с Италией". Конте в ответном письме, напечатанном в газете La Repubblica, указал, что предлагаемые ЕК меры ему кажутся "не достойными Европы и того вызова, перед которым она оказалась".

Критически в адрес ЕС высказываются и бывшие его функционеры. Так, экс-спикер Европарламента и вице-председатель партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни заявил, что в нынешний момент решается будущее объединенной Европы, "которая должна проявить солидарность не ради отдельной страны, а ради самой себя".

Общее число инфицированных в Италии с начала пандемии составило 115 242 человек, из которых почти 14 тыс. умерли, более 18 тыс. излечились.

Теги
ИталияСальвини, МаттеоПандемия коронавируса нового типа
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