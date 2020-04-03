В Италии некоторые политики свернули флаги ЕС, протестуя против недостатка солидарности

РИМ, 3 апреля. /ТАСС/. Ряд политиков, включая вице-спикера нижней палаты парламента Италии, временно сняли флаги ЕС, которые обычно висят рядом с национальным флагом. Как сообщил в пятницу в своем Twitter лидер оппозиционной партии "Лига" Маттео Сальвини, очередной флаг на фасаде мэрии свернул градоначальник города Кадонеге (провинция Падуи) Марко Скиесаро в связи с недостаточной солидарностью среди стран - членов Евросоюза на фоне противостояния пандемии коронавируса.
Se l'Europa non si sveglia, queste scene si moltiplicheranno.— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 3, 2020
Buongiorno Amici, sempre avanti e mai mollare, con l'orgoglio di essere un grande Popolo. pic.twitter.com/E9OHgR62CF
"Европа нам не помогла, это не та Европа, которую мы себе представляли, не Европа народов, она кажется садом Германии. Не думаю, что наши деды и прадеды проливали свою кровь, чтобы освободить Европу и передать ее в третий раз Германии. Европа была основана на руинах Второй мировой войны", - разместил политик видео мэра, который представляет его партию. К такому же шагу уже прибег ряд мэров, а сам Сальвини, и ранее критиковавший "бюрократов Брюсселя", неоднократно обвинял ЕС в недостатке солидарности и в отсутствии помощи Италии в условиях пандемии коронавируса.
Ранее лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони разместила в своем Twitter сообщение о том, что вице-председатель палаты депутатов Фабио Рампелли, член ее партии, убрал флаг ЕС из своего кабинета в парламенте. "Наше послание заключается в том, что эта Европа оставила Италию в одиночестве в момент, когда страна более всего нуждалась в помощи. Европа должна решить, выбирает ли она продолжать существовать или растравиться в эгоизме немцев", - написала Мелони - один из самых популярных политиков Италии на данный момент.
Рим против Брюсселя
Спор Рима и Брюсселя идет и на правительственном уровне. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте не подписал на последнем чрезвычайном саммите ЕС, прошедшем в видеоформате, итоговый документ, в котором предусматривался механизм новых государственных займов по жестким условиям их дальнейшего погашения. Италия и ряд стран южной Европы настаивают на выпуске "коронабондов", которые будут предусматривать равные условия для всех стран - членов содружества. Однако против этого выступают Германия и страны северной Европы, чья внешняя задолженность ниже, а экономическое положение стабильнее.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сначала высказала слова поддержки в адрес Италии, первой в Европе наиболее сильно пострадавшей от эпидемии. А затем согласилась с Берлином о неприемлемости "коронабонусов". Потом она извинилась в открытом письме перед итальянцами "за недостаток солидарности" и обещала, что "теперь Европа с Италией". Конте в ответном письме, напечатанном в газете La Repubblica, указал, что предлагаемые ЕК меры ему кажутся "не достойными Европы и того вызова, перед которым она оказалась".
Критически в адрес ЕС высказываются и бывшие его функционеры. Так, экс-спикер Европарламента и вице-председатель партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни заявил, что в нынешний момент решается будущее объединенной Европы, "которая должна проявить солидарность не ради отдельной страны, а ради самой себя".
Общее число инфицированных в Италии с начала пандемии составило 115 242 человек, из которых почти 14 тыс. умерли, более 18 тыс. излечились.