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Супруга Ярошенко рассказала о его жалобах в тюрьме США на сухой кашель и температуру

При этом он не стал обращаться к врачам, чтобы не попасть в блок с зараженными коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме, жалуется на сухой кашель и температуру, однако он не стал обращаться к медикам, чтобы не попасть в блок с зараженными коронавирусом заключенными. Об этом сообщила в пятницу ТАСС его супруга Виктория Ярошенко.

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"У Кости появился кашель сухой, позавчера была температура, утром встал, вроде бы уже не было. В медсанчасть не обращается, потому что отправят в блок с зараженными", - рассказала она.

Виктория утверждает, что тюремный блок, где были выявлены первые зараженные коронавирусом заключенные, закрыт уже неделю, остальные блоки закрыли 30 марта, а во всей тюрьме из-за ситуации с коронавирусом введен режим чрезвычайного положения. "В тюрьме объявили чрезвычайное положение. Заключенных не выпускают на улицу. Еда доставляется во все блоки тюрьмы", - сказала собеседница ТАСС.

По словам супруги летчика, из блока, где содержат россиянина, в спецблок, отведенный под изолятор, перевели уже несколько человек, зараженных коронавирусом. "Процентов 70 с кашлем уже. Как только поднимается температура, сразу делают тест на коронавирус. Если подтверждается, его изолируют", - рассказала Ярошенко.

Ранее адвокат Ярошенко Алексей Тарасов сообщил ТАСС, что обратился в Бюро тюрем США с ходатайством об освобождении российского летчика ввиду угрозы, которую может создать для его здоровья заболевание, вызываемое новым коронавирусом.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

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СШАДело летчика ЯрошенкоПандемия коронавируса нового типа
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