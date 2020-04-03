Число заразившихся коронавирусом в Швеции превысило 6 тыс. человек

СТОКГОЛЬМ, 3 апреля. /ТАСС/. Число случаев инфицирования новым коронавирусом возросло за сутки в Швеции с 5 466 до 6 078 (60 заразившихся на 100 тыс. человек населения). Количество пациентов, умерших после заражения новым коронавирусом, увеличилось на 51 и достигло в пятницу 333, сообщило управление здравоохранения страны.

В королевстве 469 человек находятся в отделениях интенсивной терапии, из них 352 - мужчины. Общее число инфицированных в стране в действительности может быть больше, так как власти берут анализы лишь у тех, кто попал в больницу. Во вторник правительство дало профильным ведомствам поручение увеличить количество тестов.

Правительство Швеции после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 50 человек. Власти также рекомендовали перевести школы старших классов, курсы для взрослых и вузы на дистанционное обучение. Детсады, школы начальных и средних классов по-прежнему работают.

В Стокгольме, где находится наибольшее число инфицированных, военные развернули полевой госпиталь, в том числе с местами для интенсивной терапии. Правительство считает, что готово к резкому увеличению числа заболевших.

"Мы подошли к этой ситуации с очень хорошим состоянием госфинансов. У нас нет лимита по тому, сколько мы сможем потратить на то, чтобы справиться со вспышкой. Государство покроет все расходы здравоохранения: на персонал, защитное оборудование и так далее. Мы постоянно работаем над тем, чтобы увеличить число мест для интенсивной терапии", - рассказала корреспонденту ТАСС министр здравоохранения Лена Халлегрен.