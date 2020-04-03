НМХЦ им. Пирогова открыл госпиталь для приема пациентов с COVID-19

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Национальный медико-хирургический центр (НМЦХ) им. Н. И. Пирогова в пятницу открыл инфекционный госпиталь на базе многопрофильного корпуса, рассчитанный на 250 коек, для приема пациентов с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции или уже подтвержденным диагнозом. В церемонии принял участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Уникальная инфраструктура, лечебно-диагностическая, в самом мощном нашем корпусе на 250 коек. <...> Входим в общую борьбу, не просто входим, как одно из учреждений, мы входим с возможностью оказывать медицинскую помощь и по тем проблемам, которые у каждого пациента при возникновении пневмонии будут оставаться. У нас все есть, мы работаем по всем 24 профилям медицинской помощи.

Мы готовы приступить, Михаил Альбертович", - сказал на церемонии открытия генеральный директор центра, член корреспондент РАН, доктор медицинских наук Олег Карпов.

Отмечается, что прием первых пациентов возможен уже с субботы, 4 апреля. Госпиталь содержит отдельные одно- и двухместные палаты, современные диагностические комплексы, реанимационные залы и операционные, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Весь персонал прошел специальное обучение по безопасности работы с пациентами с коронавирусом. Кроме того, они будут обеспечены лекарствами для профилактики инфекции в соответствии с временными рекоммендациями Минздрава РФ и регулярно проходить тестирование на наличие инфекции.

"Планируется, что непрерывное время работы в инфекционном блоке не будет превышать четырех часов. Для персонала госпиталя предусмотрено проживание с возможностью организации полноценного стуочного питания во избежание инфицирования людей за пределами Пироговского центра", - добавили в пресс-службе центра.

России на 3 апреля зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.