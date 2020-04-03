{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Случаи заражения коронавирусом выявлены во всех областях Казахстана

Общее число заразившихся в республике достигло 460

НУР-СУЛТАН, 3 апреля. /ТАСС/. Казахстанские врачи выявили первый случай заражения коронавирусом в Костанайской области республики. Таким образом инфицированные есть уже во всех 14 регионах страны и трех городах республиканского значения - Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Как сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана, общее число заразившихся в республике достигло 460. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в столице страны (199) и Алма-Ате (93).

В республике 29 инфицированных выздоровели, трое умерли.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин: правопорядок и безопасность в РФ должны надежно обеспечиваться в период пандемии
Глава государства напомнил, что в стране до конца апреля продлены особые меры предосторожности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС