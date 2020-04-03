В Сербию прибыл первый российский военный самолет с помощью в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Первый Ил-76 Воздушно-космических сил РФ, на борту которого находятся специалисты и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом, совершил посадку в Сербии на аэродроме Батайница. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ. Прибытие первого российского борта транслировалось по ведущим сербским новостным телеканалам.

В пути находятся еще три самолета ВКС РФ с аналогичной помощью для Сербии.

Российские военные медики и вирусологи приступят к работе после согласования задач.

"После уточнения и согласования с сербской стороной районов применения бригады военных медиков и специалистов-вирусологов Минобороны России приступят к выполнению задач по оказанию помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сказали в Минобороны.