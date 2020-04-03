Ленинградская область в тестовом режиме опробует режим ЧС в одном из населенных пунктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области опробуют режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в одном из населенных пунктов региона, чтобы отработать взаимодействие всех служб, сообщил в пятницу губернатор Александр Дрозденко на заседании регионального оперативного штаба, которое прошло в формате видеосвязи.

"Принято решение, что мы оттестируем - сейчас выбираем населенный пункт Ленинградской области - введение локального режима чрезвычайной ситуации для того, чтобы посмотреть на взаимодействие всех задействованных в системе служб и средств. В течение выходных дней мы определимся с данным населенным пунктом, и нормативными документами в начале недели эту ситуацию введем", - сообщил Дрозденко.

При этом он отметил, что не планируется ужесточать меры повсеместно. В Ленинградской области действует режим самоизоляции, который ограничивает передвижение между районами для жителей и поселениями для дачников. Дополнительные карантинные меры вводятся для населенных пунктов, где выявлены случаи заражения.

"Сразу хочу успокоить: никакого ввода войск, патрулирования вооруженных сил, людей с автоматами на улицах не планируется, мы до этого не дошли. Мы должны сами понимать, что главное в мероприятиях - это не установка надолбов и колючей проволоки, а исполнение тех правил, которые мы вводим для минимизации возможности передачи вируса от человека к человеку", - отметил губернатор. Он также пообещал, что власти региона не будут закрывать границы между субъектами и ограничивать движение транзитного транспорта.

Дрозденко привел данные о том, что в Ленинградской области зафиксирован 41 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в нескольких населенных пунктах, в том числе в крупных городах - Мурине, Кудрове, Выборге, Гатчине.

"Принято решение по ряду городов, населенных пунктов Ленинградской области - там, где есть заболевшие, ввести карантинные и предкарантинные мероприятия, набор функций по каждому будет сделан отдельно. Это и уже действующие сегодня мероприятия, ограничение передвижения граждан и транспорта без дела, ограничение на работу предприятий и сферы услуг", - сказал он.