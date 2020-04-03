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Мишустин назначил Ольгу Митрофанову зампредом ФОМС

Ранее она занимала должность замдиректора департамента информационных технологий Минфина

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ольги Митрофановой заместителем председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Митрофанову Ольгу Сергеевну заместителем председателя Фонда обязательного медицинского страхования", - говорится в распоряжении.

Согласно информации на сайте Минфина РФ, Ольга Митрофанова занимала должность заместителя директора департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса министерства.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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