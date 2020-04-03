Мишустин назначил Ольгу Митрофанову зампредом ФОМС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ольги Митрофановой заместителем председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Митрофанову Ольгу Сергеевну заместителем председателя Фонда обязательного медицинского страхования", - говорится в распоряжении.
Согласно информации на сайте Минфина РФ, Ольга Митрофанова занимала должность заместителя директора департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса министерства.