В посольстве РФ сообщили, что даты вывоза россиян с круизных лайнеров из Италии пока нет

РИМ, 3 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Италии проработало многочисленные варианты отправки россиян с круизных лайнеров домой, предприняты все необходимые меры для организации чартерного рейса, однако его дата пока не определена. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении дипломатического представительства.

"Достигнута принципиальная договоренность об оплате вывозного чартерного рейса компанией-судовладельцем. Ввиду ограничений, введенных оперативным штабом по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, на ежесуточный въезд в Россию граждан, возвращающихся из-за рубежа, дата вылета вывозного рейса из Рима пока не определена", - указывается в сообщении.

Речь идет о 95 российских гражданах, 84 из них остаются в карантине на борту круизного лайнера Costa Victoria, который стоит в порту Чивитавеккьи (в 100 км к северу от Рима). 10 пассажиров лайнера Costa Luminosa также находятся в карантине, но ранее они были перевезены в одну из римских гостиниц. По данным дипломатов, ни у кого из россиян симптомов вызываемого новым коронавирусом заболевания не выявлено.

Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии - 115 242, почти 14 тыс. из них скончались, более 18 тыс. излечились.