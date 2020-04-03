Число заразившихся коронавирусом в Нидерландах превысило 15 тыс.

ГААГА, 3 апреля. /ТАСС/. Коронавирус выявлен к настоящему моменту в Нидерландах у 15,7 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

Согласно представленным статистическим данным, в общей сложности тест на коронавирус дал положительный результат у 15 723 человек. За сутки число инфицированных увеличилось на 1 026 человек. Лечение в больницах проходят почти 6,3 тыс. человек. Умерли после заражения коронавирусом в общей сложности 1 487 человек, в том числе 148 - за последние сутки.

"По всей видимости, мы наблюдаем первые результаты [введенных правительством] мер, - отметили в институте. - Число принятых в больницы пациентов и число смертей увеличиваются медленнее, чем можно было бы ожидать без мер". "Однако требуются дополнительные усилия для того, чтобы замедлить распространение коронавируса, - подчеркнули в организации. - Поэтому очень важно, чтобы все продолжали соблюдать введенные меры в предстоящий период".

В последние 10 дней число выявленных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах колеблется в пределах от 800 до 1,2 тыс. в день. Кроме того, ежедневно около 130 человек погибают после заражения коронавирусом.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта. Чтобы предотвратить распространение вируса, правительство Нидерландов приняло ряд мер. До 28 апреля включительно закрыты все образовательные и культурно-развлекательные учреждения, спортзалы и спортклубы, кафе, бары, рестораны, парикмахерские, сауны, салоны красоты, массажные салоны. Людям рекомендуется оставаться дома, по возможности работать удаленно, придерживаться расстояния в 1,5 м друг от друга на улице и в магазинах, а также не выезжать в другие страны без крайней необходимости. До 1 июня запрещены все массовые мероприятия, на улицах нельзя собираться в группы из трех и более человек (за исключением семей). Нарушителям грозит штраф в размере €400 для частных лиц и €4 тыс. для компаний.