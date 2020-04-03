{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Нидерландах превысило 15 тыс.

Умерли в общей сложности 1 487 человек

ГААГА, 3 апреля. /ТАСС/. Коронавирус выявлен к настоящему моменту в Нидерландах у 15,7 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу Национальный институт здравоохранения и окружающей среды страны.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Согласно представленным статистическим данным, в общей сложности тест на коронавирус дал положительный результат у 15 723 человек. За сутки число инфицированных увеличилось на 1 026 человек. Лечение в больницах проходят почти 6,3 тыс. человек. Умерли после заражения коронавирусом в общей сложности 1 487 человек, в том числе 148 - за последние сутки.

"По всей видимости, мы наблюдаем первые результаты [введенных правительством] мер, - отметили в институте. - Число принятых в больницы пациентов и число смертей увеличиваются медленнее, чем можно было бы ожидать без мер". "Однако требуются дополнительные усилия для того, чтобы замедлить распространение коронавируса, - подчеркнули в организации. - Поэтому очень важно, чтобы все продолжали соблюдать введенные меры в предстоящий период".

В последние 10 дней число выявленных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах колеблется в пределах от 800 до 1,2 тыс. в день. Кроме того, ежедневно около 130 человек погибают после заражения коронавирусом.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта. Чтобы предотвратить распространение вируса, правительство Нидерландов приняло ряд мер. До 28 апреля включительно закрыты все образовательные и культурно-развлекательные учреждения, спортзалы и спортклубы, кафе, бары, рестораны, парикмахерские, сауны, салоны красоты, массажные салоны. Людям рекомендуется оставаться дома, по возможности работать удаленно, придерживаться расстояния в 1,5 м друг от друга на улице и в магазинах, а также не выезжать в другие страны без крайней необходимости. До 1 июня запрещены все массовые мероприятия, на улицах нельзя собираться в группы из трех и более человек (за исключением семей). Нарушителям грозит штраф в размере €400 для частных лиц и €4 тыс. для компаний.

Теги
НидерландыПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин: правопорядок и безопасность в РФ должны надежно обеспечиваться в период пандемии
Глава государства напомнил, что в стране до конца апреля продлены особые меры предосторожности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС