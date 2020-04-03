Путин: правопорядок и безопасность в РФ должны надежно обеспечиваться в период пандемии

НОВО-ОГАРЕВО, 3 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что правопорядок и безопасность в период пандемии будут надежно обеспечиваться на территории РФ. Об этом глава государства заявил на совещании с постоянными членами Совбеза.

"Хотел бы поблагодарить и вас, и всех ваших сотрудников за ту работу, которую вы проводите в непростых сегодняшних условиях, выразить надежду, что правопорядок, безопасность страны будут и дальше надежно обеспечиваться", - сказал Путин, обращаясь участникам встречи, которая прошла в формате видеосвязи.

Президент напомнил, что в соответствии с его указом в стране до конца апреля продлены особые меры предосторожности, проводятся карантинные мероприятия. "Это необходимо, для того чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции. Так считают специалисты, мы, безусловно, прислушиваемся и будем прислушиваться к их мнению", - подчеркнул он. Президент заверил, что вся работа будет строиться исходя из этого, поскольку жизнь и здоровье граждан Российской Федерации остаются главным приоритетом.

"На губернаторах, на руководителях регионов лежит особая ответственность", - обратил внимание глава государства, отметив также, что министерства и ведомства продолжают свою работу. Он напомнил, что губернаторам были предоставлены дополнительные возможности. В связи с этим он обратился к постоянным членам Совбеза с тем, чтобы они довели до своих сотрудников необходимость оказывать всяческую поддержку главам регионов.

"В ваших руках огромные административные и информационные ресурсы, и все их нужно направить на поддержку руководителей регионов Российской Федерации, - сказал Путин. - В условиях, когда мы продолжаем бороться с коронавирусной инфекцией, значительная часть нагрузки будет находиться в регионах, нам очень важно обеспечить взаимодействие между всеми уровнями власти: муниципальным, региональным и федеральным".